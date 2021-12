Leinetaler Reit- und Fahrverein Stangerode hat für seine Mitglieder in Reitkleidung investiert

Stangerode/MZ - Die Kleider für Dornröschen und die Kostüme für den Prinzen und all die anderen Figuren aus dem Märchen sind in diesem Jahr im Schrank geblieben. Schon wieder. Denn zum zweiten Mal in Folge konnten die Mitglieder vom Leinetaler Reit- und Fahrverein Stangerode ihre Weihnachtsgala zum Abschluss des Jahres nicht aufführen.

„Das hat uns den Wind aus den Segeln genommen“, sagt die 17-jährige Emily Schuppich. Sie ist eines der insgesamt 20 Mitglieder im Verein. Bereits 2020 habe man sich intensiv auf das Weihnachtsstück vorbereitet, erzählt sie. Nicht nur die Kostüme wurden angeschafft, auch die sogenannte Quadrille - eine Art des Formationsreitens - wurde einstudiert.

Überraschung zu Weihnachten

Um die Motivation vor allem bei den Kindern und Jugendlichen im Verein aufrechtzuerhalten, gab es nun eine Weihnachtsüberraschung: Neue Jacken und T-Shirts in Schwarz, mit reflektierenden Streifen und bedruckt mit dem Vereinslogo. Die Idee dazu haben die Eltern der Mitglieder gemeinsam mit dem Vereinsvorstand entwickelt. „Es ist was Besonderes, wenn die Kinder wissen, dass sie dazugehören.

Die Jacken und T-Shirts drücken das aus“, sagt Stefanie Schuppich, deren beide Töchter Mitglieder im Verein sind. Und weiter: „Die Kinder lernen und sehen hier so viel. Es ist mehr als nur das Reiten.“ So hat der Nachwuchs zum Beispiel in den Ferien die Möglichkeit, beim Anspannen der Kutsche mitzuhelfen und so Neues zu lernen. Einmal pro Woche steht regulär noch der Reitunterricht auf dem Plan. Das ist seit Beginn der Corona-Pandemie aber so ziemlich das Einzige, was noch umgesetzt werden konnte. „

Alles andere ist zum Erliegen gekommen. Das tut mir auch so leid. Aber wir haben zumindest gewährleistet, dass die Kinder trainieren können“, sagt Christina Schumann, Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Stangerode. Zuvor war man immer sehr aktiv, wenn es darum ging, Lehrgänge verschiedenster Art in Stangerode anzubieten. Damit lockte der Verein Interessenten und Besucher aus ganz Deutschland an.

Zusammenarbeit mit Hotel

„Das ist ja auch für uns als Verein und das Hotel eine Win-Win-Situation und eine gute Publicity“, sagt Schumann. Das Reit- und Sporthotel Nordmann in Stangerode ist damit gemeint. Hier haben einige Vereinsmitglieder ihre eigenen Pferde untergestellt, können außerdem die Schulpferde des Hotels nutzen sowie die dort angestellten Reitlehrer, die das Training der Vereinskinder übernehmen. „Wir arbeiten da schon lange Hand in Hand und das hat immer gut funktioniert“, lobt Schumann die Zusammenarbeit mit dem Hotel.

Die soll auch in den kommenden Jahren weitergehen, so der Wunsch der Vereinschefin. Dann auch wieder mit mehr Lehrgängen und Veranstaltungen. „Das sind auch die Sachen, die allen Spaß machen und die das Leben im Verein bereichern.“ Außerdem spiele es dem Verein Geld in die Kasse, welches für die Kostüme der Weihnachtsgala oder für die Vereinskleidung benötigt wird. Deswegen sollen, wenn möglich, auch im kommenden Jahr die nächsten Veranstaltungen folgen. Konkrete Daten gäbe es aber noch nicht, sagt Schumann.