Leicht gesunken: Sieben-Tage-Inzidenz in Mansfeld-Südharz liegt bei 1.358,4

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Die 7-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen mit SarsCoV2 ist am Donnerstag in Mansfeld-Südharz den dritten Tag in Folge leicht gesunken. Mit einem Wert von 1.358,4 hatte der Landkreis trotzdem noch immer die siebthöchste Inzidenz in ganz Deutschland, weil sich auch in anderen Hotspots die Zahlen nach unten bewegt haben. Von Mittwoch auf Donnerstag hat das Gesundheitsamt des Kreises 222 neue bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus an das RKI übermittelt.

In den drei Helios-Kliniken in Mansfeld-Südharz werden inzwischen insgesamt 13 Patienten auf den Intensivstationen behandelt. Sechs davon müssen invasiv beatmet werden. Von den aktuell 26 vorhandenen Intensivbetten waren am späten Donnerstagnachmittag drei als frei gemeldet.

Intensivbettenbelegung in den Kliniken in Mansfeld-Südharz

In den Krankenhäusern werden seit Ende November beziehungsweise Anfang Dezember insgesamt mehr Patienten mit Covid-19 behandelt als auf dem absoluten Höhepunkt der zweiten Welle zum Jahreswechsel 2020/21. Die Zahlen zeigen: Obwohl es im Vergleich zu damals im Landkreis aktuell vier- bis sechsmal so viele Menschen gibt, die infiziert sind, übersteigt bisher die Anzahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten die Zahlen von damals nur gering.

Offensichtlich muss inzwischen ein deutlich kleinerer Anteil derer, die angesteckt sind, wegen eines schweren Verlaufs ins Krankenhaus, was dafür spricht, dass die Impfungen wirken. Auch wenn die totalen Zahlen die Kliniken natürlich stark belasten.

Für die Klinik in Hettstedt meldete Betreiber Helios am Donnerstagnachmittag fünf Patienten mit Covid-19 auf der Intensiv- und 15 auf der Normalstation. Der Höchststand in der zweiten Welle hatte dort in der ersten Kalenderwoche bei vier Intensiv- und 13 Patienten auf Normalstation gelegen. In Eisleben gibt es gegenwärtig 19 Normal- und vier Intensivpatienten mit Covid-19. Höchststand in der dritten Kalenderwoche waren 18 Normal- und zwei ITS-Patienten. In Sangerhausen liegen 16 Patienten mit Covid-19 auf Normal- und vier auf Intensivstation. Höhepunkt war hier der vergangene Montag mit 23 Normal- und vier ITS-Patienten. In der letzten Woche 2020 waren es 23 und zwei gewesen.