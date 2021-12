Landrat André Schröder appelliert an Impfwillige in Mansfeld-Südharz

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Einige Impfwillige hatten zuletzt mit dem Kopf geschüttelt, manchmal fehlten nur einige Tage bis zur gewünschten Booster-Impfung, doch bislang galt die Frist von sechs Monaten nach der Zweitimpfung. Diese Vorgabe wurde nun gelockert. Ab sofort kann schon nach einem Zeitraum von fünf Monaten seit der Corona-Zweitimpfung die Booster-Impfung vorgenommen werden. „Nachfrage und Impfstoff sind da. Wir wollen so einen zusätzlichen Impuls für die Auffrischung des Impfschutzes geben“, erklärte Landrat André Schröder (CDU).

Schröder appellierte zudem grundsätzlich daran, sich in diesem Jahr noch impfen zu lassen. „Egal ob Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung - jeder, der impfwillig ist, sollte die Chance nutzen, sich auch zwischen den Feiertagen impfen zu lassen“, so Schröder. „Sowohl in unseren Impfzentren in Sangerhausen (Mammuthalle), in der Lutherstadt Eisleben (Malzscheune) und in Hettstedt (Ratskeller), als auch mobil vor Ort gibt es noch vor dem Jahreswechsel die Möglichkeit, die Coronavirus-Schutzimpfung zu bekommen.“ Zusätzlich unterstützen die Helios Kliniken mit dem mobilen Impfen in den einzelnen Ortschaften.

›› Termine unter www.mansfeldsuedharz.de oder telefonisch: 03464/5 35 19 69 (Mo - Fr 8 bis 16 Uhr). Für das mobile Impfangebot der Helios-Kliniken sind keine Termine notwendig.