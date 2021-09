Landkreis Mansfeld-Südharz mit niedrigster Inzidenz in Sachsen-Anhalt

Mansfeld-Südharz hat am Mittwoch eine Inzidenz von 6,7

Magdeburg/dpa - Sachsen-Anhalt bleibt dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge das Bundesland mit dem geringsten Corona-Infektionsgeschehen. Am Mittwoch lag die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner laut RKI bei 16,9, nach 15,8 am Dienstag und 15,0 am Montag.

Im Nachbarland Thüringen lag die Inzidenz bei 24,8, in Sachsen bei 19,5. Bundesweit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 75,7. Die landesweit höchste Inzidenz hatte am Mittwoch der Landkreis Wittenberg mit 39,5. Am niedrigsten lag der Wert im Landkreis Mansfeld-Südharz mit 6,7.

Corona-Fälle der letzten sieben Tage in Deutschland Grafik: dpa

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser in Sachen-Anhalt lagen nach Daten des Divi-Registers vom Mittwoch (Stand: 8.19 Uhr) vier Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. Drei von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Landesweit gibt es demnach 46 freie Covid-spezifische Intensivbetten.