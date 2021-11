Landkreis Mansfeld-Südharz mit höchster Corona-Inzidenz im gesamten Land

Sangerhausen/MZ - Übers Wochenende hat das Gesundheitsamt für den Landkreis Mansfeld-Südharz insgesamt 709 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gemeldet, davon allein 477 über den Samstag hinweg bis Sonntagmorgen, 0 Uhr. Der Landkreis sprang damit auf eine Inzidenz von 914,1 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, liegt nun mit Abstand an der Spitze in Sachsen-Anhalt und bundesweit auf Platz 26.

Intensivbetten aufgestockt

Mit der zunehmenden Zahl der Fälle füllen sich auch die Intensivstationen in den drei Helios-Kliniken in Sangerhausen, Eisleben und Hettstedt. Das Divi-Intensivregister meldete am Sonntag für Mansfeld-Südharz 13 Patienten, die sich in intensivmedizinischer Behandlung befinden - so viele wie noch nie zuvor. Sieben werden invasiv beatmet.

Die Zahl der Intensivbetten in Mansfeld-Südharz ist mittlerweile von 24 auf 27 aufgestockt worden. Davon waren am Sonntag zwei Betten frei. Knapp mehr als die Hälfte der belegten Intensivbetten brauchen derzeit Patienten, die wegen Covid-19 behandelt werden.

Apotheke muss schließen

Die hohen Ansteckungszahlen wirken sich mittlerweile auch auf das öffentliche Leben aus. Am Wochenende teilte die Linden-Apotheke in Helbra mit, dass alle Mitarbeiter als Kontaktpersonen in Quarantäne müssen. Deshalb werde die Apotheke voraussichtlich vom bis zum 28. November geschlossen bleiben.

In der Einheitsgemeinde Allstedt sind unterdessen die ersten geplanten Veranstaltungen abgesagt worden. Sowohl der erste Weihnachtsmarkt des Pelzkochervereins in Nienstedt, der am kommenden Samstag stattfinden sollte, als auch das Glühweinfest, zu dem der Rassekaninchenzuchtverein Holdenstedt für den 18. Dezember eingeladen hatte, werden nicht stattfinden. Mit Blick auf die Situation haben die Organisatoren die beiden Veranstaltungen abgeblasen, sagte Allstedts Bürgermeister Jürgen Richter (CDU).