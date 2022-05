L176 bei Röblingen wegen Überflutung dicht: Was planen die zuständigen Behörden?

Röblingen/MZ - Seit Monaten ist die Große Seestraße, die Aseleben mit Röblingen verbindet, wegen Überschwemmung gesperrt. Die Strecke verläuft zu einem großen Teil im Bereich des ehemaligen Salzigen Sees und manchmal erscheint es so, als würde man direkt durch den See fahren. Dann wird die Strecke mal wieder gesperrt. So auch in diesem Jahr.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<