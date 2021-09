Künstlerpaar Kirsch öffnet seine Ateliertüren in Friedeburg

Friedeburg/MZ - Als einzige Künstler in Mansfeld-Südharz nehmen Ursula und Dietmar Kirsch am kommenden Wochenende, 18./19. September, wieder an den Tagen des offenen Ateliers in Sachsen-Anhalt teil. Veranstalter ist der Berufsverband Bildender Künstler. Das Ehepaar Kirsch, das seit 25 Jahren im Gerbstedter Ortsteil Friedeburg lebt und arbeitet, lädt am Samstag und Sonntag, jeweils 11 bis 18 Uhr, zum Besuch ein.

Auch im vergangenen Jahr haben die beiden ihre Ateliers und Werkstätten geöffnet - allerdings mit erheblichen Hygieneauflagen, wie Dietmar Kirsch sagt. „Wie es in diesem Jahr sein wird, kann ich noch gar nicht genau sagen.“ Er warte noch auf Informationen des Verbandes dazu. Seit den Ateliertagen im vorigen Jahr hat es keine Veranstaltungen und Ausstellungen mehr gegeben. Die traditionelle Weihnachtsaktion der Künstler und Kunsthandwerker im Unteren Saaletal im November musste abgesagt werden. „In diesem Jahr soll die Ausstellung wieder stattfinden“, so Kirsch. Er und seine Frau hoffen für das Wochenende auf eine genau so gute Resonanz wie im vergangenen Jahr. „Da hat man richtig gemerkt, wie die Leute das vermisst haben.“

Das Ehepaar - er ist Holzgestalter, sie Malerin - präsentiert Bilder und Grafiken, bemalte Skulpturen und Broschen sowie Schmuck aus Edelhölzern und Silber. Auf Wunsch zeigen sie den Besuchern auch ihre Werkstätten. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit fertigt und repariert Dietmar Kirsch Bilderrahmen.

›› Atelier Kirsch, Friedeburg, Auf dem Berg 24, Telefon 034783/3 02 92, www.atelierkirsch.de