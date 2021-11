Künstlerpaar Kirsch lädt zur Weihnachtsausstellung in ihr Atelier in Friedeburg ein

Friedeburg/MZ - „Der Termin hat sich bestens bewährt“, sagt Dietmar Kirsch. Er und seine Frau Ursula laden am kommenden Wochenende wieder zur Weihnachtsausstellung in ihr Atelier in Friedeburg (Stadt Gerbstedt) ein - gemeinsam mit mehreren Künstlern im unteren Saaletal. Die Aktion, die im vorigen Jahr wegen Corona ausfallen musste, findet immer um Mitte November herum statt.

„Die Leute denken schon an Weihnachten“

Eine günstige Zeit, um Kunstwerke anzubieten, wie Dietmar Kirsch sagt. Denn: „Die Weihnachtsmärkte sind noch nicht geöffnet. Aber die Leute denken schon an Weihnachten.“ So seien die Weihnachtsausstellungen auch immer gut besucht gewesen. Ebenso wie die jüngsten Tage des offenen Ateliers im September. „Wir waren sehr zufrieden“, so Kirsch. Auf ähnlich gute Resonanz hoffen die Künstler natürlich auch am Wochenende.

Das Künstler-Ehepaar - beide haben früher als Chemiker in den Buna-Werken gearbeitet - ist Anfang der 1990er Jahre von Halle in eine ehemalige Feldscheune des Friedeburger Ritterguts gezogen. Ursula Kirsch, die aus Apolda (Thüringen) stammt, ist bereits seit 1986 als freiberufliche Malerin und Grafikerin tätig. Zuvor hatte sie seit 1982 an der Hochschule für Industrielle Formgestaltung Burg Giebichenstein Halle gearbeitet. Ihr Mann, geboren in Breslau, war bis zum Jahr 2000 bei Buna in der Forschung beschäftigt. Seitdem arbeitet er hauptsächlich als Holzbildhauer und -gestalter. Am Wochenende präsentieren sie Bilder und Grafiken, bemalte Skulpturen und Broschen sowie Schmuck aus Holz und Silber. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit fertigt und repariert Dietmar Kirsch zudem auch Bilderrahmen. Die Besucher können auch einen Blick in ihre Werkstätten werfen.

16 Künstler an Weihnachtsausstellung beteiligt

Insgesamt 16 Künstler in Friedeburg sowie im Saalekreis (Domnitz, Dobis und Wettin) beteiligen sich in diesem Jahr an der Weihnachtsausstellung. Das Spektrum umfasst unter anderem Gebrauchs- und Schmuckkeramik, Stein-, Holz- und keramische Bildhauerei, Schmuckgestaltung, Wandobjekte und Design sowie Malerei und Grafik. Die Zusammenarbeit habe sich gut entwickelt, so Dietmar Kirsch. „Wir schicken die Besucher auch immer zu den anderen Künstlern weiter.“

›› Das Atelier Kirsch in Friedeburg, Auf dem Berg 24, ist am 13. und 14. November, jeweils von 11 bis 18 Uhr, geöffnet.