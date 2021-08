Künstler treten auf Stolberger Waldbühne zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe auf

Stolberg/Südharz/MZ - Künstler aus nah und fern treten am Sonntag, 8. August, in einem vierstündigen Benefizkonzert auf der Stolberger Waldbühne auf: Die Einnahmen sollen den Opfern der Flutkatastrophe in der besonders betroffenen Partnerstadt Stolberg/Rheinland zugute kommen, der am Dienstag auch die beiden Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU) einen Besuch abgestattet haben.

Viele Künstler geben auf der Waldbühne ein Stelldichein

„Die dramatischen Ereignisse gingen ja durch die Nachrichten und wir haben überlegt, wie man schnell und wirkungsvoll helfen kann“, sagt Claudia Hacker von der Stolberger Tourist-Information. „Die Betreiber des Anderswelt-Theaters in Stolberg, Christiane und Mario Jantosch, haben ihre Idee zur Diskussion gestellt, und die hat sofort großen Anklang gefunden.“ Künstler unterschiedlicher Genres, Profis und Amateure, geben sich Sonntag, ab 17 Uhr auf der Waldbühne ein Stelldichein - bei vollem Verzicht auf die Gage. „Nach der Zeit der Lockdowns ist das eine wunderbare Geste aller Beteiligten, die denen helfen wollen, die es kürzlich so hart getroffen hat“, sagt Hacker.

Eine Dame und zwei Herren von den „Kiebitzensteinern“ aus Halle werden den Abend mit Satire und Musik eröffnen. Mit dabei ist Alexander Phillip Hahne, Teilnehmer des diesjährigen „Thüringen Grammy“. „Die letzte Band der Welt“ wird querbeet Irish Folk, Liedermachersongs, deutschen Schlager und Punkrock spielen. „Cellart“ bieten irischen und internationalen Folk.

Negativer Corona-Test, Impf- oder Genesenennachweis erforderlich

Und natürlich treten Stolberger im Programm auf: Christiane und Mario Jantosch vom Anderswelt-Theater werden musikalisch von ihren Söhnen Konstantin und Vivian unterstützt. Als „Prologus“ aus dem Thomas-Müntzer-Stück bekannt, hat Johannes Köhler spontan zugesagt und steuert Lieder bei. Die mystischen Wesen der „Schattenwelt Südharz“ werden für Staunen und Faszination sorgen - nebst Lasershow. DJ Lutz sorgt für die Technik und wird die Gäste musikalisch unterhalten.

Christiane und Mario Jantosch vom Anderswelt-Theater. (Foto: Elisabeth Rawald)

Bürgermeister Ralf Rettig (parteilos) hat die kostenlose Nutzung der Bühne ermöglicht. Mitarbeiter vom Bauhof der Gemeinde und aus dem Bad haben die größeren Flächen gemäht, Bewohner der „Villa Noah“ und Gernot Ortmann die Reinigungsarbeiten unterstützt. Die Tourist-Information rührt die Werbetrommel und koordiniert. Veranstalter ist jedoch der Gewerbeverein, der auch die gastronomische Versorgung absichert. Tatkräftig helfen die Mitwirkenden des Thomas-Müntzer-Projekts, die der Bühne und den sanitären Anlagen am Mittwochnachmittag „den letzten Schliff“ verpasst haben und am Sonntag organisatorische Aufgaben übernehmen. Gäste werden gebeten, einen negativen Corona-Test, Impf- oder Genesenennachweis vorzulegen. Die mobile Teststation des Arbeiter-Samariter-Bunds ist ebenfalls vor Ort.

›› Spendenkonto: Inhaber: Kupferstadt Stolberg, Sparkasse Aachen, IBAN: DE83 3905 0000 1073 7966 56, Kennwort: Stolberg hilft