Kraftfahrer beschädigen neue Fahrbahn auf L 236 zwischen Berga und Uftrungen

Berga/Uftrungen/MZ - Die verlängerte Vollsperrung der L 236 zwischen Berga und Uftrungen ist offenbar nicht nur auf noch anstehende Restarbeiten zurückzuführen, wie das Landesverkehrsministerium am Donnerstag mitgeteilt hatte. Die Arbeiten verzögern sich dem Landkreis zufolge auch, weil Kraftfahrer an der Absperrung vorbeigefahren sind und dabei die neue Fahrbahndecke beschädigt haben. Diese Schäden müssten nun in den nächsten Tagen beseitigt werden, teilte Kreissprecherin Michaela Heilek am Freitag mit. Die Straße soll voraussichtlich am kommenden Mittwoch, 6. Oktober, wieder befahrbar sein. Ursprünglich war die Freigabe bereits für den 1. Oktober geplant. Die Fahrbahn der knapp viereinhalb Kilometer langen Strecke wird für 900.000 Euro erneuert. Die Umleitung führt über Roßla, die L 234 nach Hayn und die L 236 nach Schwenda und umgekehrt.