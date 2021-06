Konzept für Kitas in Mansfeld soll erarbeitet werden

Mansfeld - Ein einheitliches Konzept für die fünf Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft der Stadt Mansfeld soll erarbeitet werden. Von einer offenen Diskussion über das Qualitätsmanagement spricht der zuständige Amtsleiter Thorsten Oemler. Die inhaltlichen Betreuungskonzepte sollen davon unberührt und individuell bleiben. „Daran wollen wir nicht rütteln“, sagt er. So gebe es in der Einheitsgemeinde beispielsweise Kindertagesstätten, die sich verstärkt sportliche Aktivitäten auf die Fahnen geschrieben hätten.

Im Konzept, das einem Handlungsleitfaden gleichzusetzen ist, sollen Eckpunkte zu verschiedenen Themen festgeschrieben werden. Als Beispiel führt Oemler die Vorschule an: Erziehern soll das Papier Orientierung geben, welche Fähigkeiten Kindern in der Vorschule vermittelt werden. Eltern sollen im Gegenzug informiert werden, welche Schwerpunkte in der Vorschule gesetzt werden. Organisatorische Fragen über Öffnungszeiten oder Elterngespräche fließen in das Konzept auch ein.

Diskussion um Konzept für Mansfelder Kitas

Die Diskussion darüber hat begonnen. In die Erarbeitung des Leitfadens sollen unter anderem die Elternkuratorien einbezogen werden. Nach Vorstellungen des Amtsleiters soll bis Mitte nächsten Jahres das Konzept vorliegen.

Stadtratsmitglied Jenny Sander (Freie Bürger Mitteldeutschland) hält das Konzept neben der besseren Orientierung für Eltern über die Kita-Leistungen auch noch aus einem anderen Grund für wichtig: „Wir brauchen ein Konzept, um förderfähig zu werden.“ Sie hofft auch, wenn es konkrete Aussagen zur strukturellen und inhaltlichen Arbeit gibt, dass es einfacher wird, Mitarbeiter für die Kitas zu finden und die Personalfluktuation zu stoppen. Amtsleiter Oemler betont, dass in den kommunalen Kindertagesstätten bereits nach Konzepten gearbeitet wird. Jetzt gehe es um einen einheitlichen Leitfaden für die Einrichtungen in Abberode, Großörner, Leimbach, Mansfeld und Großörner. (mz)