Konfirmationen finden nur im kleinen Kreis statt

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen - „Die Atmosphäre war wirklich krass“, sagt Pfarrer Jörg Thoms im Nachhinein. Er hat kürzlich drei Jugendliche aus dem Pfarrbereich Stolberg in der Kirche St. Moritz in Stempeda konfirmiert. Denn abgesehen vom Ort, der alten Gipssteinkirche, und der Musik der kleinen Band war der Gottesdienst vor allem aus einem anderen Grund außergewöhnlich - wegen der Konfirmation in Zeiten der Pandemie, mit kleinen Familiengruppen, Abstand und Masken. Für Karla, Luise, Florian und ihre Eltern werde der Festgottesdienst wohl gerade wegen dieses „Anders-Seins“ in Erinnerung bleiben, glaubt Antje Müller, die Mutter von Luise.

Doch viele Konfirmationen, die normalerweise um diese Zeit stattfänden, werden auf einen späteren Termin oder sogar aufs nächste Jahr verschoben. Das entscheide jede Kirchengemeinde selbst, sagt Andreas Berger, Superintendent im Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda.

Eisleben: Zwei Konfirmationen an Pfingsten parallel

So war es auch schon im vorigen Jahr. Weil Corona bedingt die meisten Konfirmationen zum ursprünglich geplanten Termin nicht möglich waren, seien nur 45 Jugendliche konfirmiert worden. „2019 hatten wir 84 Konfirmanden“, vergleicht Berger. „Die Zahlen schwanken natürlich in den Jahrgängen, bewegen sich aber immer um etwa 100 bis 110 Konfirmandinnen und Konfirmanden.“

In Eisleben finden - vor allem aus Platzgründen wegen der Corona-Vorschriften - am Pfingstsonntag zwei Gottesdienste mit Konfirmationen statt, zeitgleich in der Petri- und der Annenkirche. „Wir haben lange überlegt, wie wir es machen“, sagt Pfarrer Heiner Urmoneit vom Zentrum Taufe. Im vergangenen Jahr habe man im Einvernehmen mit den Jugendlichen und den Eltern beschlossen, die Konfirmationen um ein Jahr zu verschieben.

Neun Jugendliche werden jetzt konfirmiert, fünf von ihnen sind „Nachzügler“ aus dem Vorjahr. „Noch mal verschieben wollte das die große Mehrheit diesmal nicht, und Gottesdienste sind ja möglich“, sagt Urmoneit. Da zwei Gottesdienste stattfinden, könne jeder Konfirmand zehn Angehörige mitbringen.

Drei Gemeinden, drei Termine

Anders sei es beispielsweise in Mansfeld entschieden worden, sagt Urmoneit. Dort findet in diesem Jahr gar keine Konfirmation statt. Im Vorjahr sei sie auf August verschoben worden, diesmal wollten die beiden Achtklässler lieber gleich bis nächstes Jahr warten.

Im westlichen Landkreis handhaben es die Kirchengemeinden unterschiedlich. In Berga, sagt Pfarrer André Rotermund, würden vier junge Leute voraussichtlich Ende August konfirmiert, zu Pfingsten zwei vom Vorjahr in Brücken oder Wallhausen, eine Jugendliche in Uftrungen wohl im Juli.

In Wippra wird Pfarrer Hans-Martin Kohlmann die Nachzügler vom Vorjahr am Pfingstsonntagnachmittag konfirmieren.

„Konfi-Fahrten“ fallen erneut aus

In Allstedt, das zum Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen gehört, werden in diesem Jahr fünf Jugendliche konfirmiert. „Am 18. September“, sagt Pfarrer Martin Weber. „Wir haben den Termin verschoben.“ Die traditionellen „Konfi-Fahrten“ mit den Konfirmanden seien wegen Corona nun leider schon zum zweiten Mal ausgefallen.

Auch der Konfirmandenunterricht habe in den zurückliegenden Monaten unter erschwerten Bedingungen stattgefunden, sagt der Pfarrer. „Bis Anfang November als Präsenzunterricht mit Corona-Auflagen, seitdem alle 14 Tage digital.“ (mz)