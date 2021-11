Kickers sind Gastgeber im Kreisderby - Gonnatal trifft auf VfB Sangerhausen II

Pölsfeld/MZ - Einhundert Prozent Sicherheit gibt es nicht. Erst recht nicht heutzutage und erst recht nicht im Sport. Nicht zuletzt sagt deshalb Christian Lenneper auch: „Ich gehe zu 90 Prozent davon aus, dass das Spiel stattfindet.“ Das „Spiel“, das ist in diesem Fall die Begegnung der Fußball-Landesklasse Staffel 8 zwischen Kickers Gonnatal und dem VfB Sangerhausen II, das am Sonnabend auf dem Sportplatz in Pölsfeld über die Bühne gehen soll.

Zwei Faktoren sind es, die in letzter Minute eine Austragung des Derbys verhindern könnten. Das ist zum einen die Bespielbarkeit des Platzes und zum anderen die Corona-Bestimmungen. „Wir wollen das Spiel unbedingt durchziehen, damit wir es weghaben“, so der Abteilungsleiter Fußball bei den Kickers.

Mit der Partie wird die Rückrunde eingeleitet. Im Hinspiel behaupteten sich die Kickers im Sportpark Friesenstadion in Sangerhausen durch einen Treffer von Michael Raev 1:0.

Auch in der Gesamtwertung aller vom Internetportal fupa.net erfassten Duelle zwischen beiden Mannschaften liegen die Pölsfelder vorn. Von 21 Spielen gewannen sie elf und verloren nur sechs.

Auch diesmal sind die Gonnataler Favorit. Während sie an der Tabellenspitze der Staffel 8 mitmischen und sich in der Tabelle von Rang drei auf den ersten Platz katapultieren können, plagen die Gäste um das Gespann Meik Rockstroh und Lothar Knappe ganz andere Sorgen. Sie sind Tabellen-Vorletzter, stecken also im tiefsten Abstiegsgetümmel. Und vor allem haben sie ein ums andere Mal Personalprobleme. So bekamen sie am zurückliegenden Wochenende keine spielfähige Mannschaft zusammen und traten deshalb zum Punktspiel beim Spitzenreiter SV Sennewitz nicht an.

Ob sie diesmal in Pölsfeld auflaufen, ist also auch nicht zu hundert Prozent sicher.

Schiedsrichter der Partie ist Falk Iser, angepfiffen wird das Landesklasse-Duell in Pölsfeld 14 Uhr.

In der Landesklasse Staffel 5 ist am Wochenende nur eine der drei Mannschaften aus dem Landkreis am Ball. Auf den FC Hettstedt wartet dabei eine schwierige Aufgabe. Die Mannschaft aus der Kupferstadt tritt beim Tabellendritten TSG Calbe an. Die Gastgeber sind dabei voll motiviert, übernehmen sie doch mit einem Sieg die Tabellenspitze. Anstoß ist auch hier 14 Uhr.