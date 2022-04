Junge Allstedter haben sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt

Im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche in der Sekundarschule ?Thomas Müntzer? in Allstedt sammelten die Schüler auch am Vorwerkteich Müll.

Allstedt/MZ - Wie können wir heute gut leben und dabei nicht aus dem Blick verlieren, dass wir und andere auch in Zukunft noch gut leben wollen? Mit dieser Frage haben sich die Schüler der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ in Allstedt zu Schuljahresbeginn in einer Woche der Nachhaltigkeit beschäftigt. Einige Schüler begleiteten das Projekt aus einem besonderen Blickwinkel: Sie schildern in Berichten, wie die Woche an ihrer Schule abgelaufen ist und welche Erkenntnisse sie brachte.