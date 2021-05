Inzidenz liegt weiter unter 100

573 Menschen sind in MSH am Montag gegen das Corona-Virus geimpft worden.

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen - - In den vergangenen fünf Wochen ist der Anteil der britischen Mutation an den Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis gesunken. Das geht aus den Zahlen hervor, die Landrätin Angelika Klein (Die Linke) im Kreisausschuss am Montagabend präsentierte.

Demnach sind bei zwischen zehn und 37 Prozent der Proben eine der so genannten besorgniserregenden Varianten des Coronavirus nachgewiesen worden. „Je nachdem in welchem Labor getestet wurde“, erläuterte Klein. „Dabei ist in unserem Landkreis nur die britische Variante nachgewiesen worden.“

Ansteckungen vor allem im privaten und Arbeitsumfeld

Mitte April hieß es vonseiten des Landkreises noch, dass 80 bis 90 Prozent der nachgewiesenen Fälle auf die britische Mutation zurückzuführen waren.

Weiterhin sei es so, dass die häufigsten Ansteckungen im privaten sowie im Arbeitsumfeld erfolgten, sagte Klein. „Auch Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindertagesstätten sind nach wie vor betroffen“, meist handele es sich dabei aber nur um ein, zwei Fälle, jedoch mit einer Vielzahl von Kontaktpersonen.

Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut auf Basis der Zahlen des Gesundheitsamts Mansfeld-Südharz elf Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis. Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz leicht an und liegt nunmehr bei 91,9.

Gut 16.000 Menschen im Kreis bereits zum zweiten Mal geimpft

Damit unterschreitet sie weiterhin die Schwelle von 100, wodurch Ende dieser Woche Öffnungen möglich sein könnten. Diese erfolgen, wenn der Wert fünf Werktage in Folge unter 100 liegt. Erstmals war dies am Montag der Fall gewesen. Damit könnten die Lockerungen frühestens am Sonntag in Kraft treten.

Bei den Impfungen sind laut Sozialministerium des Landes am Montag 573 Spritzen gegen das Coronavirus verabreicht worden. Landesweit waren es knapp 10.000. Im Landkreis sind damit 44.888 Menschen erstmals geimpft worden, bei 15.681 ist bereits die Zweitimpfung erfolgt. Die Quote für die Erstimpfungen beträgt landesweit 35,9 Prozent. (mz)