Imfzentrum in Sangerhausen schließt Ende September

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Ab dieser Woche sind im Landkreis Impfbusse im Einsatz, die nach festgelegtem Tourenplan Impfangebote in der ländlichen Region unterbreiten sollen. Sie werden auch auf den Dörfern Station machen. An diesem Montag, 16. August, wird dieses mobile Impfangebot zwischen 12 und 18 Uhr im 3E Einkaufspark in Eisleben sowie ebenfalls zwischen 12 und 18 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Wippra unterbreitet.

Ein Impfmobil steht am Dienstag, 17. August, von 12 bis 18 Uhr am Realmarkt in Hettstedt und von 8 bis 14 Uhr auf dem Markt in Sangerhausen. Mobil geimpft wird am Mittwoch, 18. August, von 8 bis 14 Uhr auf dem Markt in Hettstedt und von 12 bis 18 Uhr am NP-Markt in Hettstedt.

Öffnungszeiten des Impfzentrums in Sangerhausen werden verändert

Am Donnerstag, 19. August, steht ein Impfbus in der Zeit von 9 bis 19 Uhr auf dem Kauflandparkplatz in der Lutherstadt Eisleben. Gleich drei Impfstellen gibt es am Freitag, 20. August. Von 9 bis 15 Uhr wird nochmals am 3E in Eisleben geimpft, von 10 bis 13 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus „Zur Rhebecca“ in Rotha und von 14 bis 17 Uhr auf dem Schulhof in Großleinungen. Verabreicht wird nach Angaben aus der Pressestelle der Kreisverwaltung der Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson, dessen Vorteil es sei, dass eine Impfung ausreicht, um einen vollständigen Impfschutz zu erreichen.

„Mit dem Start der Impfaktionen mit dem Impfbus ab Montag werden die Öffnungszeiten des Impfzentrums in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 35 in Sangerhausen verändert“, so Kreissprecher Uwe Gajowski. Geöffnet sei ab diesem Montag von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Eine vorherige Terminvereinbarung sei nicht notwendig. Impfwillige, deren Termine außerhalb der neuen Öffnungszeiten liegen, werden gebeten, das Impfzentrum innerhalb der ab Montag gültigen Öffnungszeiten aufzusuchen. Die Impfungen im Impfzentrum erfolgen mit dem Impfstoff von Biontech.

Neue Sprechzeiten für das Bürgertelefon

Derweil sind die Tage des Impfzentrums im Landkreis gezählt. Landrat André Schröder (CDU) weist darauf hin, dass der Betrieb des Impfzentrums in der Mammuthalle in Sangerhausen zum 30. September 2021 auslaufe. Ab dem 1. Oktober müssen sich Impfwillige dann an die jeweiligen Hausärzte wenden.

›› Das Bürgertelefon hat ab dieser Woche ebenfalls geänderte Sprechzeiten. Wie es dazu aus der Kreisverwaltung heißt, steht es wochentags nun immer von 9 bis 14 Uhr zur Verfügung. Die Kolleginnen und Kollegen sind unter der Rufnummer 03464/5351960 für Anfragen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Coronavirus zu erreichen. Das Bürgertelefon ist zudem auch per E-Mail unter buergertelefon@lkmsh.de kontaktierbar.