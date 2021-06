Hilfe für junge Mütter: Helios-Klinik Sangerhausen setzt auf Lasertherapie

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt - Mit einem sanften Laser will man jetzt in der geburtshilflichen Fachabteilung der Helios-Klinik Sangerhausen jungen Müttern helfen, die beispielsweise beim Stillen Probleme haben, weil sich ihre Brustwarzen entzündeten. „Anders als die bekannten High-Level-Laser, mit denen Gewebe durchtrennt oder zerstört werden kann, aktiviert unser Laser den Stoffwechsel geschädigter und beanspruchter Zellen und bewirkt so eine Beschleunigung der Wundheilung“, erklärt Sabrina Schlißke. Sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Die angewandte Lasertherapie beeinflusse mittels Bestrahlung den Zellstoffwechsel, wodurch die Heilung unterstützt und beschleunigt werde, erläuterte die Expertin.

Die elektromagnetische Energie des handlichen Lasers, der einem übergroßen Stift ähnelt, fördere dabei die Durchblutung und lindere Schmerzen infolge geringerer Entzündungsreaktionen und Schwellungen. Genutzt wird der Laser regelmäßig zur Behandlung wunder Brustwarzen am Stillbeginn sowie zur Förderung der Wundheilung bei komplizierten Dammverletzungen oder nach Kaiserschnitt. „Prinzipiell ist der Laser aber vielfältig anwendbar. So kann er auch bei der Behandlung von Lippenherpes, Hämorrhoiden oder Wundheilungsstörungen jeglicher Art zum Einsatz kommen“, sagt Schlißke. „Seit seiner Anschaffung nutzen wir ihn nun beinahe täglich und sind sehr zufrieden. Wir können die jungen Mütter bei Stillbeginn oder bei ihrer Heilung unterstützen. Sie sind schmerzfrei in wenigem Minuten und ganz ohne Medikamente“, freut sich die Fachärztin.

„Dieses neue Therapieangebot passt ganz wunderbar in unser ganzheitliches Behandlungskonzept“, ist auch Thoralf Amse, Chefarzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Helios Klinik Sangerhausen, begeistert. Die Geburtshilfe der Helios Klinik Sangerhausen setze mit ihrem Konzept einer selbstbestimmten Geburt auf einen Mittelweg in Zeiten von Wunschkaiserschnitt, Alleingeburt und hebammengeführtem Kreißsaal. Dies bedeutet, dass Interventionen wie Kaiserschnitt, Dammschnitt, Einsatz von Saugglocken möglichst vermieden werden sollen. (mz)