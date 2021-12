Grundstücke retten Haushalt - Etat in Berga ist jetzt ausgeglichen

Berga/MZ - Der Gemeinderat in Berga hat ein Haushaltskonsolidierungskonzept zum Haushalt 2021 auf den Weg gebracht. Der Gemeinderat stimmte in der Sitzung am Dienstagabend für einen entsprechenden Beschluss.

„Die Haushaltskonsolidierung war eine Auflage der Kommunalaufsicht, da unser diesjähriger Haushalt zum Zeitpunkt der Verabschiedung im Sommer nicht ausgeglichen war“, sagte Bergas Bürgermeisterin Katrin Treppschuh (Freie Wähler). Inzwischen habe man den Haushalt jedoch durch mehrere Grundstücksverkäufe ausgleichen können. Auf den Grundstücken sollen künftig Wohnhäuser errichtet werden.

Zudem habe man in dem Konzept einige Sparmaßnahmen erarbeitet. „Wir werden im nächsten Jahr prüfen, ob die Grund- und Gewerbesteuer angepasst werden muss“, so Treppschuh. In den nächsten zwei Jahren gebe es für die Gemeinde zusätzlich finanzielle Entlastungen, da einige Kredite ausliefen und für diese dann keine Tilgungs- und Zinszahlungen mehr anfielen. Des Weiteren hätten sich durch den coronabedingten Wegfall von geplanten Kulturfesten finanzielle Einsparungen ergeben. „Für die Haushaltskonsolidierung mussten aber keine geplanten Investitionen gestrichen werden“, so die Bürgermeisterin.

Außerdem hat der Gemeinderat unter anderem einer überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 56.546,32 Euro für den Mehrbedarf im Zuge der Sanierung des Schenkplatzes in Berga zugestimmt. Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung erfolge zu Lasten des Investitionsvorhabens „Sanierung der Wohnung in der Schenkstraße 25 im Ortsteil Bösenrode“ in Höhe von 50.000 Euro, heißt es in dem Beschluss. Die Restdifferenz werde ebenfalls zu Lasten der Investition „Fortführung der Sanierung der Mehrfamilienhäuser Stolberger Straße“ untersetzt. Beide Investitionsvorhaben entfielen dadurch zur Planung 2021 vollständig, heißt es in dem Beschluss.