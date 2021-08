Gerbstedter Sparkasse wartet mit kleinen Neuerungen auf

Gerbstedt/MZ - Nach dem Ärger um den abmontierten Überweisungsbriefkasten in der Sparkassenfiliale in Gerbstedt gibt es vor Ort Neuerungen. So wurde nun zumindest innerhalb des Beratungsraumes ein Kasten, in den Überweisungen eingeworfen werden können, aufgestellt. Damit sind die Kunden zwar weiterhin an die Öffnungszeiten gebunden, allerdings werden damit lange Schlangen für die persönliche Übergabe verhindert.

Die Sparkasse Mansfeld-Südharz hatte den Überweisungskasten im Vorraum der Gerbstedter Filiale mit Verweis auf Vandalismus zuletzt abgebaut und trotz heftiger Kritik nicht eingelenkt. Nach Angaben der Filiale vor Ort sei der Kasten bereits längere Zeit im Haus gewesen - man habe ihn wegen der aktuellen Lage nun jedoch präsent am Eingangsbereich platziert.

Auch die Öffnungszeiten in Gerbstedt hätten sich nach dem Corona-Lockdown wieder erweitert: Nun hat die Filiale an allen Wochentagen geöffnet - und etwa auch Dienstag- und Mittwochvormittag. Wie Carola Frisch, Sprecherin der Sparkasse Mansfeld-Südharz, mitteilte, werde in Kürze auch ein Überweisungsterminal der neuesten Generation in der Filiale aufgestellt. Dies könne etwa Rechnungen automatisch einlesen - Kunden müssten also nicht abtippen.