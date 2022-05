Gemeinde Südharz will für Nutzung von Gebäuden höhere Gebüren

Südharz/MZ - Wer künftig kommunale Räume, Gebäude oder Festplätze in der Gemeinde Südharz für private Feiern, als Gruppe oder Verein für Veranstaltungen mieten will, wird wohl für einzelne „Lokalitäten“ etwas tiefer in die Tasche greifen müssen als bisher. Darüber haben die Mitglieder des Hauptausschusses am Montagabend ausgiebig diskutiert und zugestimmt. Das letzte Wort hat der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung: am Mittwoch, 27. Oktober, 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Uftrungen.