Gebühren für Dauercamper am Stausee Kelbra werden erhöht

Sonnenuntergang am Stausee Kelbra

Kelbra/MZ - Dauercamper, die über einen Stellplatz auf dem Campingplatz am Stausee Kelbra verfügen, müssen ab dem nächsten Jahr mit höheren Gebühren rechnen: Der Stadtrat Kelbra hat eine Erhöhung der Campingplatzgebühren für Dauercamper beschlossen. Der Stadtrat stimmte in der Sitzung am Dienstagabend für einen entsprechenden Beschluss.

Gebührenerhöhung wegen gestiegener Betriebskosten

Demnach soll die Personengebühr für das Dauercamping auf dem Campingplatz am Stausee Kelbra für Erwachsene ab dem 1. Januar 2022 auf 100 Euro pro Jahr angehoben werden. Das sind 20 Euro mehr als bisher. Für Kinder im Alter von drei bis 16 Jahren sollen die Dauercamping-Gebühren von 40 Euro auf 50 Euro steigen. Für Pkw-Stellplätze für Dauercamper werden ab dem nächsten Jahr 70 Euro statt 60 Euro pro Jahr fällig. Für eine zweite Wohneinheit soll die Gebühr für Dauercamper ebenfalls von 60 Euro auf 70 Euro steigen. Zudem sollen auch die Gebühren für den Stromanschluss von zehn Euro auf 20 Euro erhöht werden.

Im Rahmen der Betriebsführung im Erholungsgebiet sei eine Gebührenerhöhung im Bereich der Nutzer, die auf dem Campingplatz mit dem Erstwohnsitz gemeldet sind, dringend notwendig aufgrund der steigenden Betriebskosten, heißt es zur Begründung in dem Beschluss des Stadtrats. Zudem sei eine Entgelterhöhung für den Pkw-Stellplatz sowie für eine zweite Wohneinheit auf den Stellplätzen der Dauercamper geboten, da hier eine höhere Frequentierung des Campingplatzes insgesamt erfolge.

Anhebung der Gebühren auch für Pkw-Plätze

Außerdem seien die Gebühren der Pkw-Stellplätze für die touristischen Camper bereits im vergangenen Jahr angehoben worden, so dass nun lediglich eine Gleichstellung für die Dauercamper erfolge. Die Anhebung der Anschlussgebühr für den Stromanschluss sei durch die allgemeine Teuerung beim Personalaufwand und den allgemeinen Verwaltungskosten notwendig, heißt es in dem Beschluss.

Alle Stellplätze, die für das Dauercamping bestimmt sind, seien derzeit belegt, sagte Kelbras Bürgermeister Lothar Bornkessel in der Sitzung. Außerdem stünden gegenwärtig noch etwa 30 bis 35 Interessenten auf der Warteliste für die Stellplätze.