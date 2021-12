Galerie: So schön weihnachtlich wurden die Häuser in Mansfeld-Südharz dekoriert

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Einmal im Jahr - auch in diesen Zeiten - wird der Stromzähler in vielen Häusern nicht argwöhnisch beobachtet. Da darf er einfach laufen, auch mal ein bisschen flotter. Wenn in der Vorweihnachtszeit viele Häuser in ein Lichtermeer getaucht werden, vergisst man gern, dass irgendwann im neuen Jahr die Stromabrechnung kein Erbarmen kennt.

Immer mehr Menschen gönnen sich den mehr als vierwöchigen Lichterzauber. Obwohl: Inzwischen investieren viele Menschen auch weniger in den Stromanbieter als in Batterieproduzenten. Zumindest viele Beleuchtungen - vor allem Lichterketten in ganz unterschiedlichen Ausprägungen - für innen sind inzwischen batteriebetrieben. Ob diese Energielieferanten sich am Ende günstiger rechnen als der Strom aus der Steckdose ist aber nicht entscheidend, wenn man dem Weihnachtszauber verfallen ist. Es gibt auch in diesem Jahr wieder viele liebevoll geschmückte Häuser, Wohnungen und Vorgärten.

Häuser in Mansfeld-Südharz bezaubern mit Weihnachtsschmuck und viel Dekoration. (Foto: Maik Schumann)

Landkreis Mansfeld-Südharz - Häuser mit Weihnachtsschmuck - 11.12.21 Maik Schumann

Häuser in Mansfeld-Südharz bezaubern mit Weihnachtsschmuck und viel Dekoration. (Foto: Maik Schumann)

Häuser in Mansfeld-Südharz bezaubern mit Weihnachtsschmuck und viel Dekoration. (Foto: Maik Schumann)

Häuser in Mansfeld-Südharz bezaubern mit Weihnachtsschmuck und viel Dekoration. (Foto: Maik Schumann)

Häuser in Mansfeld-Südharz bezaubern mit Weihnachtsschmuck und viel Dekoration. (Foto: Maik Schumann)

Häuser in Mansfeld-Südharz bezaubern mit Weihnachtsschmuck und viel Dekoration. (Foto: Maik Schumann)

Häuser in Mansfeld-Südharz bezaubern mit Weihnachtsschmuck und viel Dekoration. (Foto: Maik Schumann)

Häuser in Mansfeld-Südharz bezaubern mit Weihnachtsschmuck und viel Dekoration. (Foto: Maik Schumann)

Häuser in Mansfeld-Südharz bezaubern mit Weihnachtsschmuck und viel Dekoration. (Foto: Maik Schumann)

Begeisterung für die tolle Weihnachtsdekoration in Mansfeld-Südharz

MZ-Fotograf Maik Schumann war für die Leserinnen und Leser unterwegs. In Stolberg zum Beispiel, wo ziemlich viele Leute nach Sonnenuntergang spazierten, um sich die beleuchteten Objekte anzuschauen. Er war in Rotha, in Wettelrode, natürlich in Sangerhausen. Das Dorf mit dem auffälligsten Weihnachtsschmuck ist für ihn in diesem Jahr Oberröblingen, wo immer schon viel Licht im Spiel war, im Advent 2021 aber noch so manche Lichterkette dazugekommen ist. Dürfte der Fotograf einen Preis für die ausgefallenste Beleuchtungsidee vergeben, dann ginge der nach Beyernaumburg an die Landtechnik Steigra GmbH, die statt eines Gebäudes einen ihrer Traktoren weihnachtlich in Szene gesetzt hat. Und selbstredend war der MZ-Fotograf auch wieder und sehr gerne in Winkel, wo der seit Jahren andauernde Lichterkettenwettstreit mehrerer benachbarter Familie n auch dieses Jahr in vollem Gange ist…

Der beleuchtete Traktor in Beyernaumburg (Foto: Maik Schumann)

Doch auch in Eisleben ist der MZ-Fotograf jedes Jahr wieder begeistert vom Lichter-Ambiente auf dem Marktplatz, über den Martin Luther wacht. Oder die vielen, vielen leuchtenden Details, die er auf seiner Runde durch das Mansfelder Land entdeckt hat - ob in Bornstedt, Polleben oder Siersleben. Und weil es hier gerade so anheimelnd zugeht, verraten wir Ihnen mal ein Geheimnis: Unser Fotograf ist durchaus ein großer Weihnachtsfan und die „Lichtertour“ durch den Landkreis alljährlich gehört zu seinen absoluten Lieblingsterminen im ganzen Jahr.