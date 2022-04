Fußball-EM oder Ratssitzung? Kommunalpolitiker unglücklich über Sitzungstermine zum Achtelfinalspiel

In gleich drei Kommunen finden am Dienstagabend im Mansfelder Land Termine der Gremien statt. Werden sie wegen des Deutschland-Spiels verschoben?

Gerbstedt/Hettstedt - Kommunalpolitik statt Fußballabend: Wenn am kommenden Dienstagabend die deutsche Nationalmannschaft im EM-Achtelfinale auf England trifft, werden wohl viele ehrenamtliche Stadt- und Gemeinderäte nicht mitfiebern können. Denn ausgerechnet während des Kicks im Londoner Wembley-Stadion, der um 18 Uhr angepfiffen wird, finden in Hettstedt (17 Uhr), im Seegebiet (18 Uhr) und in Gerbstedt (19 Uhr) Ratssitzungen statt.