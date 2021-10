Fünf Bewerber kommen in Mansfeld-Südharz durchschnittlich auf eine freie Stelle

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Die meisten Arbeitslosen im Landkreis Mansfeld-Südharz sind männlich und über 50 Jahre alt. So weist es die aktuelle Statistik der Sangerhäuser Arbeitsagentur aus. Im September meldeten sich insgesamt 892 Menschen neu oder erneut arbeitslos. Das waren 107 mehr als im September vergangenen Jahres. Gleichzeitig beendeten 1.145 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Das wiederum waren 73 mehr als im September des Vorjahres.

Der Statistik nach zu urteilen, stehen die Chancen aktuell sehr gut, schnell eine neue Arbeitsstelle zu finden. Im Durchschnitt sind es fünf Bewerber auf eine freie Stelle. Aber branchenabhängig sieht das Verhältnis doch noch einmal ganz anders aus. Schon seit geraumer Zeit scheinen Stellen in der Land- und Forstwirtschaft besonders rar zu sein. Hier kommen theoretisch 13 Bewerber auf eine freie Stelle. Und am schnellsten findet man offenbar einen neuen Job, wenn man in der Produktion oder Fertigung arbeiten möchte. Hier kommen im Schnitt zwei Bewerber auf eine freie Stelle.

Guten Chancen in sozialen Berufen

Auch in Berufen, die den Bereichen Soziales oder Erziehung zugeordnet werden können, ist das Verhältnis besonders positiv für die Bewerber. Etwa drei Bewerber kommen hier auf eine freie Stelle. Ein Buchhalter wird sich wahrscheinlich ein wenig länger nach einer geeigneten Stelle umsehen müssen. Etwa acht Bewerber kommen dabei auf eine freie Stelle in den Bereichen Buchhaltung und Verwaltung.

Insgesamt waren bei der Arbeitsagentur im September übrigens 1.123 Arbeitsstellen als frei gemeldet, allein 158 waren in dem Monat neu dazugekommen. Allein in der Zeitarbeit-Überlassung von Arbeitskräften waren im vergangenen Monat 176 Arbeitsstellen gemeldet, das waren 42 mehr als im September 2020.