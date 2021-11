Freude in Rottleberode über neue Brücke

Rottleberode/MZ - Manchmal sind es die kleinen Dinge, die lange dauern. Umso größer ist die Freude in Rottleberode, sagt Ortsbürgermeisterin Helga Rummel (Bürgervertretung Rottleberode), dass nun wieder eine Brücke über den Graben an der ehemaligen Bäckerei Heyse führt. „Nach einem Jahr ist unsere kleine Brücke wieder da.“ Darüber freuten sich vor allem die Bewohner des Mühlflecks, zu denen sie auch selbst gehört. Im Namen der Rottleberöder danke sie den Mitarbeitern des Bauhofs der Gemeinde Südharz, die kürzlich die neue Brücke gebaut haben. Rottleberode gehört zu den Orten der Gemeinde, in denen noch weitere, allerdings um einiges größere Brücken in nächster Zeit in Ordnung gebracht werden müssten.