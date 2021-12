Frau auf Motorhaube geschleudert und mitgeschleift

Mansfeld/MZ - In der Stadt Mansfeld ist eine 76-jährige Frau am Donnerstag gegen 16.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer fuhr in der Friedensallee stadtauswärts, als die Frau in einem Ampelbereich die Fahrbahn betrat. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde sie auf die Motorhaube geschleudert, mehrere Meter mitgeschleift und fiel vom Fahrzeug. Die 76-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Gegen 18.30 Uhr kam es im Bereich der Unfallstelle zu einem kleinen Auffahrunfall. Während die Polizei den Verkehr von Hand regelte, fuhr ein Pkw auf einen anderen auf; der Verursacher hatte laut Polizei 1,1 Promille Alkohol im Blut.