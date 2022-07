Förderverein Schmid-Schacht organisiert Mini-Bahn als neue Attraktion

Helbra/Neunkirchen/MZ - Nach fünf Stunden Autofahrt kam alles wohlbehalten an Ort und Stelle an: Die Mitglieder des Fördervereins Schmid-Schacht haben eine Mini-Gartenbahn von Neunkirchen am Brand bei Nürnberg (Bayern) nach Helbra gebracht. Sie soll später als - im wahrsten Sinne des Wortes - „kleine Attraktion“ auf dem Vereinsgelände mit Kindern ihre Runden drehen: Die Spurweite der Bahn beträgt gerade mal 20 Zentimeter.

