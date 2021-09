Fiese Masche via Whatsapp - Frau aus Mansfeld-Südharz fällt nicht auf Betrüger rein

Betrüger wollten durch eine Whatsapp-Nachriocht an das Geld einer Frau kommen.

Sangerhausen/MZ - Erneut haben Betrüger im Landkreis versucht, eine Frau per Telefon übers Ohr zu hauen. Die Täter haben einer 58-jährigen Frau eine Whatsapp-Nachricht geschickt und täuschten vor, dass es sich beim Absender um eine Verwandte handelt.

Diese habe eine neue Handynummer und müsse eine Rechnung bei einem Versandhandel begleichen. Wegen der neuen Handynummer würde das nicht funktionieren.

Die angerufene Frau erkundigte sich unter der ihr bekannten Nummer bei der Verwandten. So flog der Schwindel auf, teilt die Polizei mit, es entstand kein Schaden.

Tipps der Polizei

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich!

Auflegen sollten Sie, wenn:

Sie nicht sicher sind, wer anruft.

Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben.

Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland.

Sie der Anrufer unter Druck setzt.

Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Wenden Sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.