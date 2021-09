Fichte Erdeborn unterliegt dem SV Anhalt Bernburg II

Erdeborn/MZ - Nach langer Corona-Zwangspause absolvierte die Sieben vom BSV Fichte Erdeborn endlich wieder ein Punktspiel in der Handball-Verbandsliga Süd. Den Start in die Saison hatte sich das Team von Trainer Frank Hammerschmidt allerdings anders vorgestellt, bei SV Anhalt Bernburg II kassierte das Team eine 21:28-Niederlage. Die Gastgeber hatten bereits ihr erstes Saisonspiel gegen SV 07 Apollensdorf erfolgreich bestritten, für Erdeborn endete die Punktspielpause erst am zweiten Spieltag.

Die Gäste waren nach dem Anpfiff der Begegnung von Beginn an hellwach. In der Abwehr stand Erdeborn stabil und im Angriff brachte Mittelmann Benjamin Schmidt seine Nebenmänner gut in Szene. So konnte sich Fichte bis zur 8. Spielminute mit drei Toren absetzen (5:2). Allerdings schlichen sich zunehmend technische Fehler ein (falsche Sperren und Fehlwürfe). Die Bernburger nutzten die Fehler und glichen bis zur 16. Minute aus (7:7). Trainer Frank Hammerschmidt reagierte mit einer Auszeit, um seine Mannschaft wieder neu einzustimmen. Eine Umstellung im Angriff sollte wieder frischen Wind ins Spiel bringen. Durch Tore von Phillip Schatz, Christian John und Neuzugang Benedikt Gödicke konnte man bis zur Halbzeit ausgleichen (12:12).

In der Halbzeitpause wurden die Fehler angesprochen und die Marschrichtung für den zweiten Teil des Spieles vorgegeben. Was dann allerdings passierte, konnte sich keiner erklären. In den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit häuften sich die Fehler und die „Fichte“ netzte nur einmal ein. So stand es auf der Anzeigetafel 19:13. Eine Auszeit seitens Erdeborn sollte wieder Schwung in die Partie bringen. Die „Fichte“ spielte nun mit hohem Tempo und kam immer wieder zum freien Torwurf, doch Treffer fielen kaum. So lief der Gast dem Sechs-Tore-Rückstand immer weiter hinterher. Das Spiel endete mit einem 28:21-Erfolg für Bernburg II.

„Die Bernburger haben verdient gewonnen. Wir haben uns selbst besiegt“, so das Fazit von Fichte-Trainer Frank Hammerschmidt. Der nächste Gegner für Erdeborn ist das Team vom HSC 96/ Dieskau. Anpfiff der Verbandsliga-Partie am Sonnabend ist 16 Uhr in der Seefeldhalle in Wansleben. Fichte Erdeborn: Sven Schmeißel, Johannes Keller (Tor), Hannes Laas, Philipp Schatz (4), Nicolas Stieber, Michel Hammerschmidt, Christian John (9), Benjamin Schmidt, Felix Hepp (1), Maximilian Schülbe (3), Benedikt Gödicke (4)