Fichte Erdeborn gewinnt auch das dritte Heimspiel der Saison

Erdeborn/MZ - Dreimal in Serie hat die Sieben von Fichte Erdeborn jetzt Heimspiele in der Handball-Verbandsliga Süd bestritten. Dreimal hat sie diese Partien für sich entschieden und dabei dreimal mehr als 30 Treffer erzielt. Am Sonntag gelang der Mannschaft von Trainer Frank Hammerschmidt nun in Wansleben ein souveräner 39:22-Erfolg gegen das Tabellen-Schlusslicht aus Halberstadt.

Die 39 dabei erzielten Treffer waren der bisherige Saisonrekord für Erdeborn. Insgesamt neun Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein. Mit jeweils sechs Torerfolgen waren Philipp Schatz, Christian John und Maximilian Schülbe am treffsichersten. Nicht ein einziges Mal im Verlauf der 60 Minuten gerieten die Gastgeber in der Seefeldhalle in Rückstand. Bis zum 6:4 für Erdeborn konnten die Halberstädter noch mithalten, dann zog die Fichte bis zur 22. Minute auf 13: 5 davon. Zur Pause hieß es 17:9 für Erdeborn.

Beim 20:10 (33. Minute) betrug der Vorsprung zehn Treffer, beim 34:17 (52.) waren es 17. Den Schlusspunkt zum 39:22 setzte schließlich Benedikt Gödicke. Eine Auswärtsniederlage kassierten dagegen die Handballerinnen aus Erdeborn. Beim Landsberger HV unterlagen sie nach einem 11:15-Pausenrückstand schließlich mit 22:26 Toren. Nach sieben Minuten lag der Gast noch 7:4 vorn, doch mit einem Zwischenspurt vom 9:10 zum 15:10 kippten die Landsbergerinnen das Spiel. Antonia Schönhoff (6) und Anke Brenning (5) trafen am häufigsten für Erdeborn.