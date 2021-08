Feuerwehren in Mansfeld-Südharz heiß auf den ersten Wettkampf

Biesenrode/MZ - Die Feuerwehren des Landkreises Mansfeld-Südharz treffen sich am Samstag, 14. August, zu ihrem ersten Wettkampf nach langer Coronapause, war von Christian Hanß, Vorsitzender die Kreisfeuerwehrverbandes Mansfeld-Südharz, zu erfahren. Sechs Männerteams und eine Frauenmannschaft von Feuerwehren aus dem Landkreis wollen an dem Tag auf dem Biesenröder Sportplatz in der Disziplin „Löschangriff nass“ um Sekunden wetteifern, war von Hanß zu erfahren. „Die Teams sind schon alle ganz heiß auf den Wettkampf. Die wollen unbedingt laufen.“

Beim „Löschangriff nass“ legen die Teams eine etwa 100 Meter lange Strecke zurück. Natürlich laufen sie dabei nicht nur, sondern legen auf die Distanz eine Schlauchstrecke, um schließlich dann einen Zielbehälter mit Wasser zu befüllen. „Die Liedersdorfer Feuerwehr hatte den letzten Pokal gewonnen und durfte ihn durch Corona ein bisschen länger als sonst üblich behalten, ohne ihn neu verteidigen zu müssen“, sagte Hanß. Nun sind alle gespannt, ob es einen neuen Pokalsieger geben wird.

„Und natürlich hoffen wir auf viel Publikum auf dem Biesenröder Sportplatz“

Am 14. August sollen auch die Musikzüge der Feuerwehr mit dabei sein und beim Einmarsch der Feuerwehren spielen. Der Logistikzug werde für die Verpflegung mit Nudeln mit Feuerwehrsoße sowie mit Erbsensuppe aus der Gulaschkanone sorgen. Die Kreisjugendfeuerwehr werde sich um die jüngeren Besucher kümmern und ihnen kurzweilige Angebote unterbreiten und ihnen die Brandschutzerziehung nahe bringen. Auch mit dabei seien an diesem Tag in Biesenrode der Sanitätszug und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG).

Hanß: „Und natürlich hoffen wir auf viel Publikum auf dem Biesenröder Sportplatz. Es lohnt sich, unseren Wettkampf zu besuchen.“ Natürlich hofft man, dass sich dieser oder jener von der Arbeit angesprochen fühlt und selbst der Feuerwehr in seinem Heimatort beitreten will. Eine Altersgrenze gebe es dafür nicht. Jeder sei eingeladen, in der Feuerwehr mitzumachen.