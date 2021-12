Fahrer eines Kleintransporters mit 1,3 Promille am Steuer in Klostermansfeld erwischt

Klostermansfeld/MZ - Mit 1,3 Promille Atemalkohol ist der Fahrer eines Kleintransporters am Samstagabend gegen 23.45 Uhr in der Bahnhofstraße in Klostermansfeld in eine Verkehrskontrolle geraten, teilt die Polizei mit. Als die Beamten den Alkoholgeruch wahrnahmen, folgte der Kontrolltest vor Ort und später noch eine ärztliche Blutentnahme. Den Führerschein musste der Fahrer daraufhin abgeben.