Erstes Casting des Wippraer Ski- und Freizeitsportvereins auf den Schanzen im Hasselbachtal

Farnziska Nebel an der Schanze im Wippraer Hasselbachtal.

Wippra/MZ - Franziska Nebel lacht gerne. Wer mit ihr spricht, merkt das sofort. In letzter Zeit ist der 34-Jährigen aus Wippra aber doch schon manchmal das Lachen vergangen. Vor allem, wenn es um ihr Hobby geht. Franziska Nebel ist Skispringerin aus Leidenschaft. Zwar ist die Zeit, in der sie selbst von den Schanzen der Region gesprungen ist, schon ein paar Jährchen her. Trotzdem schlägt ihr Herz eben noch für die Sportart und den Ski- und Freizeitsportverein Wippra.