Ermittlungen laufen: Flugzeug in Mansfeld-Südharz mit Laserpointer geblendet

Sangerhausen/MZ - Das ist kein Kavaliersdelikt. Der Verkehrsermittlungsdienst des Revierkommissariats Sangerhausen ermittelt gegen eine oder mehrere Personen, die am 14. Juni ein Frachtflugzeug mit einem grünen Laserpointer geblendet hat. „Es handelt sich hierbei um einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr“, sagt Jan-Philipp Gertz vom Verkehrsermittlungsdienst. Piloten sind verpflichtet, solche Vorfälle anzuzeigen. Und so meldete auch der Kapitän der Maschine, die an jenem Abend 23.55 Uhr von Dublin auf dem Weg nach Leipzig war, den Zwischenfall. „Der oder die Täter haben innerhalb weniger Minuten mehrfach geblendet“, sagt Gertz. Lokalisiert wurde die Tat auch schon ziemlich genau. Durch die Angaben des Piloten und die Berücksichtigung der Flugroute geht man davon aus, dass der Laserpointer von der L 228 bei Alterode, Höhe Waldbad Alterode, aus bedient wurde.

