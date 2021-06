Entscheidung über „Freie Schule Siersleben“ soll am 18. Juni fallen

Siersleben - Das Landesschulamt wird an diesem Freitag seine Entscheidung über die geplante Privatschule in Siersleben per Brief an die Antragssteller versenden. „Der Bescheid geht am 18. Juni mit Zustellungsurkunde in die Post“, sagte Schulamtssprecher Tobias Kühne der MZ. Damit werde das Schreiben am Samstag oder Montag vor Ort eintreffen. Eine Kopie per Mail, die sonst durchaus üblich ist, sei im Fall Siersleben nicht möglich. Grund hierfür sei der kürzlich vollzogene Wechsel im Vorstand des Vereins „Freie Schule Siersleben“, der noch nicht ordnungsgemäß angezeigt worden sei. „Daraus ergibt sich unklarer Zustand was die handelnden Personen angeht“, so Kühne. Die Frist des 18. Juni hatte sich das Landesschulamt selbst gesetzt, nachdem es den 1. Juni verstreichen ließ. Als Grund nannte das Amt, dass noch nachgereichte Unterlagen geprüft werden müssten. (mz)