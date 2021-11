Emseloh und Lüttchendorf jubeln nach den Derbys

Eisleben/Stedten/MZ - Das Eintracht-Wettschießen an der Tabellenspitze der Landesliga Staffel Süd geht weiter. Am zehnten Spieltag gelangen der Elf aus Lüttchendorf fünf Treffer, die Emseloher netzten am Sonnabend sogar sechsmal ein. Der Unterschied: Lüttchendorf blieb beim unangefochtenen 5:0 in Stedten ohne Gegentor, Emseloh schluckte in Eisleben bei sechs selbst erzielten Treffern drei, am Ende zu verschmerzende, Gegentore.

112 zahlende Zuschauer sahen in Eisleben ein packendes Duell, in dem der gastgebende MSV zweimal in Führung ging, die Emseloher aber stets eine Antwort parat hatten. Bis zur 57. Minute lag Eisleben sogar 2:1 vorn, dann lief die Emseloher Angriffsmaschine zu Hochform auf und machte noch fünf „Buden.“

Am Schluss stand schließlich ein halbes Dutzend Tore zu Buche. Zweimal erfolgreich war das Ilia Polishchuk, für den damit mittlerweile neun Saisontreffer zu Buche stehen. Renè Suchy, Simon Schmidt (Elfmeter), Maikleint Petrai und Oleksandr Bobeliuk trafen ebenfalls für Emseloh. Richard Ahlert, Patrick Schlegel und Nico Hoffmann waren für den MSV erfolgreich.

Wie Polishchuk bringt es Christian Schuster mittlerweile ebenfalls auf neun Saisontore. Er traf beim 5:0-Sieg seiner Lüttchendorfer Elf bei Romonta Stedten vor 78 zahlenden Zuschauern sogar dreimal ins Netz. Patrick und Stephan Neigenfink waren jeweils einmal erfolgreich. Schon zur Pause lagen die Lüttchendorfer 2:0 vorn. Am nächsten Samstag geht das Fernduell weiter. Dann empfängt Emseloh Schlusslicht Alsleben, Lüttchendorf trifft auf Nessa.