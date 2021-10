Emseloh gewinnt 2:1 im Spitzenspiel in Stedten

Stedten/MZ - Spieler und Zuschauer staunten am Sonnabend nicht schlecht, als sie zur Sportanlage von Romonta Stedten kamen. Das Spitzenspiel der Landesliga Süd zwischen Romonta und Eintracht Emseloh fand nämlich nicht auf dem Hauptplatz statt. Vielmehr standen sich beide Teams auf dem kleinen Nebenplatz gegenüber. „Am Sonntag ist ein Nachwuchs-Turnier auf dem Hauptplatz. Da muss alles komplett neu und anders abgekreidet werden, das ist nicht möglich“, so Dieter Rehmann von Romonta zu den Gründen der Verlegung.

Gespielt wurde so auf dem engen Platz, der mehr an ein Kleinfeld erinnerte. Am Ende war das den Gästen egal. Sie entschieden die Partie mit 2:1 Toren für sich und bleiben damit nach acht absolvierten Partien der Landesliga Staffel Süd ebenso ungeschlagen wie Tabellenführer. Vier Punkte beträgt das Polster auf Verfolger Lüttchendorf.

Es dauerte bis zur 30. Minute, ehe der erste Treffer im Kreisderby fiel. Nach Vorlage von Oleksandr Bobeljuk war Lukas Schüt per Kopf zur Stelle und brachte die Eintracht in Führung. Die war nach 76 Minuten dahin, Marcel Merker glich für Romonta aus.

Am Ende aber war es wieder einmal Illia Polishchuk, der den Unterschied ausmachte. Nach 81 Minuten traf er zum 2:1 und damit zum Siegtreffer für die Gastmannschaft.

„Das 2:1 war sehr gut herausgespielt. Wir haben bis zum Schluss an uns geglaubt, den Sieg unbedingt gewollt“, freute sich Eintracht-Trainer Steffen Heyer nach dem Erfolg seiner Mannschaft.