Elterngeldstelle in Mansfeld-Südharz nur per Mail und Telefon erreichbar

Sangerhausen/MZ - In der Elterngeldstelle im Jugendamt des Landkreises Mansfeld-Südharz sind zurzeit keine persönlichen Termine möglich. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag mit. Ab sofort und bis zum kommenden Montag könnten aus betriebsbedingten Gründen und wegen des gegenwärtigen Krankenstandes Fragen nicht mehr bei persönlichen Gesprächsterminen in der Elterngeldstelle geklärt werden. Anfragen könnten nur noch per Mail oder telefonisch an die Mitarbeiter gerichtet werden.

›› Die Elterngeldstelle ist erreichbar unter (03464) 5353401 oder per Mail an jugendamt@lkmsh.de