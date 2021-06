Eislebens Ex-Oberbürgermeisterin Jutta Fischer im Kreistag geehrt

Eisleben/Sangerhausen - Die ehemalige Oberbürgermeisterin von Eisleben, Jutta Fischer (SPD), ist am Mittwoch für ihr haupt- und ehrenamtliches Engagement mit der Ehrenmedaille des Landkreises Mansfeld-Südharz ausgezeichnet worden. Die Verleihung fand im Rahmen der letzten Kreistagssitzung vor der Sommerpause statt - und war für Fischer eine Überraschung. Landrätin Angelika Klein (Linke) dankte Fischer in der Laudatio für ihren Einsatz in und für Mansfeld-Südharz. „Durch Ihre Arbeit und Ihr großes persönliches Engagement haben Sie diesen Landkreis ein ganzes Stück weit mitgeprägt“, sagte Klein.

Jutta Fischer als Übergangsbürgermeisterin in Gerbstedt

Fischer war im vergangenen Jahr nach 14 Jahren als Oberbürgermeisterin von Eisleben eigentlich in den Ruhestand gegangen. Auf Bitten der Kommunalaufsicht und des Gerbstedter Stadtrates übernahm sie zu Beginn dieses Jahres jedoch die Amtsgeschäfte in der Einheitsgemeinde Gerbstedt, da es dort zu diesem Zeitpunkt weder Bürgermeister noch Stellvertretung gab. Fischer sagte dabei sofort zu - und verzichtete bis zur Übergabe an den neuen Bürgermeister Ulf Döring (CDU) im Mai auf jegliche Bezahlung.

„Helfen ist für Sie eine absolute Herzensangelegenheit“, so Klein. „Die Gerbstedter Verwaltung war und ist sicher immer noch froh darüber, dass Sie mit wehenden Fahnen ins Rathaus gekommen sind und für ordentlich frischen Wind gesorgt haben.“

„In Ihrer Arbeit und auch in Ihrem persönlichem Engagement sind Sie stets fair und sachlich“

Ihre positiven Eigenschaften habe sich Fischer seit der Zeit als Eisleber Oberbürgermeisterin stets bewahrt - immer ein offenes Ohr zu haben, sich zu kümmern, zu kämpfen, diejenigen in die Pflicht nehmen, die zuständig sind. „In Ihrer Arbeit und auch in Ihrem persönlichem Engagement sind Sie stets fair und sachlich“, sagte Klein. Vor allem der Ansatz, Herausforderungen gemeinsam anzugehen, zeichne Fischer aus. „Nicht nur die Gerbstedter, sondern auch der Landkreis und dieser Kreistag sind stolz, dass wir Sie in unserer Mitte haben.“

Jutta Fischer nahm die Ehrung am Mittwoch unter dem Applaus der Kreistagsmitglieder entgegen - und reagierte zunächst überrascht. „Ob ich’s verdient habe, weiß ich nicht“, sagte sie - und betonte anschließend: „Es hat mir immer Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir auch in dieser Legislaturperiode gemeinsam zum Wohle des Landkreises arbeiten können“, sagte sie. (mz)