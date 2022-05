Einwohner in Katharinenrieth sollen sich für Kanalanschluss oder Kleinkläranlagen entscheiden

Katharinenrieth/MZ - Kanalanschluss oder Kleinkläranlage? Um diese Frage ging es in der Einwohnerversammlung am Dienstagabend in Katharinenrieth. Vor 13 Jahren hatte das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) für den Ort den Anschluss an das Klärwerk in Allstedt vorgesehen. Die Einwohner kämpften mit einer Petition darum, stattdessen Kleinkläranlagen auf ihren Grundstücken bauen zu dürfen. Denn viele müssten über ihre langgezogenen Grundstücke mehr als 50 Meter Kanal bauen lassen, um sich an den Sammler anschließen zu können. Einzelne Anlagen wurden Katharinenrieth trotzdem verwehrt.