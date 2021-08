Eintracht Lüttchendorf spielt gegen den Oberligisten Jena II unentschieden

Lüttchendorf /MZ - Knapp zwei Wochen vor dem Start in die neue Saison der Fußball-Landesliga Staffel Süd setzte die Elf von Eintracht Lüttchendorf ein Ausrufezeichen. Am Sonnabend erkämpfte sich die Mannschaft vom neuen Trainer Matthias Michler ein 2:2-Unentschieden im Freundschaftsspiel gegen den Oberligisten FC Carl Zeiss Jena II.

Vor rund 50 Zuschauern ging der Gast nach einer Viertelstunde durch Florian Nieswandt in Führung. Danach hatte der Gast weitere gute Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen. Es blieb jedoch beim 1:0 für Jena. Nach dem Seitenwechsel drehte die Eintracht dann das Spiel. Zunächst war Paul Stoye in der 53. Minute nach einem Tormannfehler zum 1:1 erfolgreich, sieben Minuten darauf gelang Christian Schuster sogar der 2:1-Führungstreffer. Die Thüringer schlugen aber noch einmal zurück. Erneut war es Nieswandt, der nach 63 Minuten zum 2:2-Endstand einnetzen konnte.

„In der ersten Halbzeit hatten wir Probleme. Da hätten die Jenaer drei oder sogar vier Tore schießen können. Dann sind wir immer besser ins Spiel gekommen. Mit dem 2:2 gegen eine sehr gute Jenaer Mannschaft bin ich am Ende zufrieden, damit kann ich leben“, so Eintracht-Trainer Matthias Michler. Nach der geglückten Generalprobe fiebern die Lüttchendorfer nun dem Saisonstart der Landesliga am 13. August entgegen. Dann treten sie in einem Flutlichtspiel beim MSV Eisleben an.