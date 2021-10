Eintracht Emseloh feiert im neunten Saisonspiel den achten Sieg

Emseloh/MZ - Eintracht Emseloh bleibt in der Fußball-Landesliga Staffel Süd das Maß der Dinge. Gegen den VfB Nessa setzte sich die nach wie vor ungeschlagene Mannschaft von Trainer Steffen Heyer am Sonnabend souverän mit 3:0 Toren durch und feierte damit den achten Sieg im neunten Saisonspiel. Damit halten die Emseloher Verfolger Lüttchendorf, der 3:2 gegen Naumburg gewann, weiter auf Distanz. Das Polster beträgt vier Punkte.

Im Duell gegen Nessa gingen die Gastgeber nach 23 Minuten in Führung. Vor 70 zahlenden Zuschauern traf Felix Hietzscholdt ins eigene Netz. Mit einem Doppelpack durch Renè Suchy (37., 60.) machte die Eintracht den Heimsieg perfekt. Am bevorstehenden Sonnabend wartet auf die Emseloher nun die nächste schwere Aufgabe. Der Tabellenführer tritt ab 14 Uhr im Derby beim MSV Eisleben an. Nicht einfacher hat es Verfolger Lüttchendorf, der in einem weiteren Kreisderby zur gleichen Zeit bei der Elf von Romonta Stedten gefordert ist.