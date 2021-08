Einsatz eines Impfbusses in Mansfeld-Südharz möglich

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Die Anstrengungen, Menschen zu einer Impfung zu bewegen, werden auch im Landkreis Mansfeld-Südharz immer größer. Offenbar überlegt man nun, einen Impfbus einzusetzen, um auch wieder besser in die kleineren Dörfer zu gelangen. Das sei derzeit in der Prüfung, so Kreissprecherin Michaela Heilek. Das könnte in etwa so aussehen, dass ein kleines Impfteam mit einem Arzt nach einem konkreten Tourenplan tageweise in einer Region des Kreises unterwegs ist und dort impft. Denn noch lange nicht alle Hausärzte impfen derzeit gegen das Coronavirus. „Wir ermuntern die Menschen, ihre Ärzte anzusprechen“, sagt Heilek. Grundsätzlich gingen die Zahl der Impfungen im Landkreis im Impfzentrum zurück.

Eben deswegen plane man derzeit, weiter „in die Fläche zu gehen“. „Zudem sind weitere Termine in Einkaufszentren geplant, da die bisherigen Termine erfolgreich verliefen.“ So waren in den vergangenen Wochen Impftermine im Eisleber Einkaufszentrum 3E und am vergangenen Freitag vor dem Haupteingang zum „Real“-Markt in Hettstedt vonstatten gegangen. Dort hatten sich rund 120 Menschen mit dem Impfstoff von Johnson und Johnson impfen lassen, bei dem nur eine einzige Impfung für die vollständige Wirkung nötig ist. Man überlege zudem beim Kreis, auch Firmen im Landkreis anzuschreiben, damit diese bei sich Impfungen der Mitarbeiter durchführen.

Zwei neue Corona-Fälle in Mansfeld-Südharz

Mit den Spontan-Impfungen im Impfzentrum sinkt die Planbarkeit, wie viel Impfstoff man benötigt. Bleiben dabei auch Impfdosen übrig wie anderswo? „Nein, da entsprechend der gebuchten Termine geplant wird beziehungsweise entsprechend des jeweiligen Bedarfs bei den Impfungen ohne Termine die Impfdosen vorbereitet werden“, sagt Heilek. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer und auch Johnson und Johnson sei rund einen Monat im Kühlschrank lagerbar und könne dann bei späteren Terminen fertig aufgebraucht werden.

Unterdessen teilte das Robert-Koch-Institut am Montag zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus für Mansfeld-Südharz mit. Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 1,5. Intensivbetten sind keine mit Covid-Patienten belegt.