Eingstürztes Haus in Sandersleben muss abgerissen werden

Sandersleben/MZ - Das vor gut einer Woche teilweise eingestürzte Haus in der Bernburger Straße in Sandersleben muss komplett abgerissen werden, teilt Landkreissprecherin Michaela Heilek auf Nachfrage der MZ mit. Das dreigeschossige Wohnhaus ist unbewohnt. Beim Einsturz wurden auch Gebäude auf dem Nachbargrundstück beschädigt, die aber ebenfalls unbewohnt und ungenutzt sind.

Zwar sei der Eigentümer des eingestürzten Hauses bekannt, aber nicht in der Lage, den nun notwendigen Abriss durchzuführen, weswegen der Landkreis dies in Form einer Ersatzvornahme veranlassen wird, so Heilek. „Damit hilft der Landkreis der Stadt Arnstein, diesen städtebaulichen Missstand in Sandersleben zu beseitigen“, sagt die Kreissprecherin. Ein Datum dafür nannte sie noch nicht. Ebenso kann keine entstandene Schadenssumme beziffert werden, so Heilek.