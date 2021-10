Ein weiteres Landesklasse-Team verabschiedet sich aus dem Kreispokal

Sangerhausen/MZ - Am Sonnabend hütete Eric Peter Brünoth das Tor des Fußball-Verbandsligisten VfB Sangerhausen. Einen Gegentreffer kassierte er nicht, sein Team gewann 4:0 bei Blau-Weiß Farnstädt. Am Sonntagnachmittag stand Peter Brünoth und damit der Vater des VfB-Keepers zwischen den Pfosten der Kreisliga-Vertretung des BSC Blankenheim. Im Gegensatz zu seinem Sohn musste der Herr Papa ein Gegentor kassieren und zudem eine Niederlage einstecken.

VfB Sangerhausen II punktet gegen Teutonia Siersleben

An bravourös haltenden Peter Brünoth lag es aber nicht, dass sich der BSC Blankenheim in der zweiten Runde des Kreispokals Mansfeld-Südharz gegen die Landesklasse-Vertretung von Kickers Gonnatal nach 90 spannenden Minuten geschlagen geben musste. Im Gegenteil: Mit einer ganzen Reihe von gekonnten Paraden verdiente sich Brünoth den Beifall der gut 150 (!) zahlenden Zuschauer.

Nur Bastian Gänsewich konnte ihn schließlich doch überwinden. Ihm glückte in der 64. Minute der, wie sich letztendlich herausstellte, alles entscheidende Treffer. Mit dem knappen 1:0-Erfolg bei den bis zum Umfallen kämpfenden Blankenheimern zogen die Kickers, ohne zu überzeugen, in die Runde der verbleibenden 16 Mannschaften ein. Am Ende aber zählt nur das Weiterkommen.

Das gilt auch für den VfB Sangerhausen II. Die Landesklasse-Vertretung aus der Kreisstadt erwischte beim Kreisligisten Teutonia Siersleben einen Start nach Maß und führte nach einer Viertelstunde bereits 2:0. Danach gab es dann aber viel Leerlauf im Spiel der Sangerhäuser. Am Ende stand dann aber doch ein standesgemäßer 6:0-Erfolg für den VfB II zu Buche, der von Mannschaftleiter Lothar Knappe so kommentiert wurde: „Na ja, mit Ruhm haben wir uns nicht bekleckert. Aber wir sind souverän weitergekommen.“

Aus für Bräunrode

Eben das gelang dem SV Bräunrode, der dritten noch im Kreispokal vertretenen Landesklasse-Elf, eben nicht. Das Team von Trainer Oliver Flügel unterlag bei der zuletzt schon in den Punktspielen stark auftrumpfenden Kreisoberliga-Elf von Grün-Weiß Wimmelburg am Ende glatt mit 0:3 Toren.

Nach einer Viertelstunde brachte Paul Schotte die Gastgeber auf die Siegerstraße. Nach dem Wechsel ließen Tobias Müller und der eingewechselte Philipp Ehrgott zwei weitere Treffer folgen. „Wir haben am Ende schließlich hochverdient gewonnen. Und das auch in der Höhe. Bräunrode hatte im ganzen Spiel nur eine einzige klare Chance“, so Ralf Grabow von Grün-Weiß.

Die Ursachen für den gegenwärtigen und zuvor selbst von Experten wohl kaum erwarteten Höhenflug hat das Vorstandsmitglied längst ausgemacht: „Wir hatten zwar vor der Saison einige Abgänge. Zum Glück sind aber Neuzugänge bei uns gelandet, die uns echt weiterbringen. Die Jungs passen hervorragend hier rein“, sagt er. Und hat noch ein weiteres Lob parat. „Das Trainer-Team Matthias Bauer und Michael Heise passt hervorragend zur Mannschaft. Sie stellen sie in den Spielern hervorragend ein. Die Trainingsbeteiligung ist hoch, all das macht sich positiv bemerkbar.

Spannung in Brücken

Das spannendste Duell der zweiten Runde im Kreispokal ging in Brücken über die Bühne. Auf dem Helme-Sportplatz entschied Gastgeber Fortuna das Duell der Kreisoberligisten gegen die SpVgg Osterhausen erst im Elfmeterschießen für sich. Gleich vier Elfmeter parierte Brückens Torhüter Stefan Krause und sorgte so dafür, dass sein Team weiter kam.