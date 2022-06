Ein Dutzend ukrainische Flüchtlinge in Sachsen-Anhalt angemeldet

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Während der Krieg in der Ukraine unentwegt tobt, haben sich viele Menschen auf den Weg aus dem Land gemacht. Einige davon sind bereits auch in Mansfeld-Südharz angekommen. Während einige Flüchtlinge auch auf privatem Weg untergebracht werden und damit in keiner Statistik auftauchen, wurden mit Stand Freitagmorgen bereits zwölf Ukrainer bei der Ausländerbehörde des Kreises registriert.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<