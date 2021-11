Diese Themen stehen bei den Ratssitzungen in Berga und Kelbra auf der Tagesordnung

Berga/Kelbra/MZ - In dieser Woche finden in der Verbandsgemeinde Goldene Aue zwei Ratssitzungen statt. Bei der Stadtratssitzung in Kelbra steht unter anderem die Aufstellung des Bebauungsplans „Wohnbebauung am Hainweg“ auf der Tagesordnung. Mit dem Bebauungsplan soll das Planungsrecht für den individuellen Wohnungsbau verbindlich geregelt werden. Ein weiterer Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil ist die erste Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Kelbra für das Haushaltsjahr 2021.

Zudem steht in Kelbra im Stadtrat unter anderem das Haushaltskonsolidierungskonzept zum diesjährigen Haushalt auf der Tagesordnung. Ein weiterer Punkt ist das Planverfahren zur Aufstellung der Ergänzungssatzung „Arterner Straße“ im Kelbraer Ortsteil Tilleda. Hier sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung eines Einfamilienwohnhauses geschaffen werden.

Keine große Diskussion zum Solarpark erwartet

„In der Stadtratssitzung am Dienstag geht es größtenteils um den Haushalt. Ich erwarte aber keine größeren Diskussionen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten“, sagte Kelbras Bürgermeister Lothar Bornkessel (Freie Wähler). Bei der Gemeinderatssitzung in Berga steht unter anderem der Auslegungsbeschluss über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet Solarpark Berga“ auf der Tagesordnung. Auf den Grundstücken der ehemaligen LPG in Berga soll ein Solarpark errichtet werden.

„Die Punkte sind größtenteils im Vorfeld besprochen worden. Der Solarpark stand schon mehrfach auf der Tagesordnung. Daher erwarte ich keine größeren Diskussionen zu diesem Tagesordnungspunkt“, sagte Bergas Bürgermeisterin Katrin Treppschuh (Freie Wähler). Der Stadtrat in Kelbra tagt am Dienstag, 2. November um 18 Uhr im Sportlerheim, Frankenhäuser Straße 12. Der Gemeinderat der Gemeinde Berga tagt am Mittwoch, 3. November, um 18.30 Uhr im Sitzungssaal, Schenkplatz 5.