Die Narren übernehmen in Eisleben, Hettstedt und Sangerhausen das Zepter

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Der Sangerhäuser OB ist als solcher nicht nur ziemlich mittellos, sondern nun auch noch die Schlüssel los. Aber das musste so kommen am 11.11 um 11.11 Uhr: Karnevalspräsident Günter Dienemann holte sich von OB Sven Strauß die Rathausschlüssel. Und die Narren vom SKC genossen das Treiben mit Salutschüssen, dem Auftritt von Tanzmariechen.

Sangerhausens Oberbürgermeister Sven Strauß übergibt die Schlüssel an die Narren (Foto: Maik Schumann)

Das Zerren umd ie Rathausschlüssel in Hettstedt

Da kann sich Hettstedts Bürgermeister Dirk Fuhlert noch so wehren - in der fünften Jahreszeit gehört der Rathausschlüssel in die Obhut der Neudorfer Narren, für die Nadine Haak schließlich das Zerren gewann. So ähnlich ging es auch in Mansfeld zu. Bürgermeister Andreas Koch musste vorher allerdings noch sein Können auf dem „Tanzparkett“ beweisen.

Das Zerren um die Schlüssel in Hettstedt (Foto: Haak)

Groß und Klein waren bei der Schlüsselübergabe in Mansfeld dabei. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Bei herrlichstem Wetter haben sich die Narren des Mansfelder Karnevalvereins den Schlüssel für ihre 67. Saison aus dem Rathaus geholt. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Mit einer kleinen Faschingsrede hat ihr Vorsitzender Jörg Litke auf die geplanten Höhepunkte der Karnevalisten hingewiesen. Mit schunkeln und guter Stimmung ging dann die Schlüsselübergabe zu Ende. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Närrischer Test für das Eisleber Stadtoberhaupt

Das Närrische hat seit Donnerstag um 11.11 Uhr wieder die Oberhand. Die Karnevalisten in Mansfeld haben sich von Bürgermeister Andreas Koch den Rathausschlüssel abgeholt. Der wollte ihn aber nicht ganz freiwillig hergeben.

Das Ziehen um den Stadtschlüssel (Foto: Jürgen Lukaschek)

Ein ganz anderes Problem hatte Eislebens Bürgermeister Carsten Staub. Er wurde von den Narren getestet, ob er überhaupt ein Bierfass öffnen kann. Denn einen Wiesenmarkt, wo er das beweisen konnte, gab es in seiner Amtszeit noch nicht. Soviel weiß man nun: Der Bürgermeister muss noch üben. In Eisleben wurde zum Faschingsauftakt der Stollen vom Luthergeburtstag nachgereicht.

Die Narren übernehmen in Eisleben (Foto: Jörg Müller)

Der Stollen vom Luthergeburtstag (Foto: Jörg Müller)