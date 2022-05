Die Arbeitsagenturen Sangerhausen, Halle und Weißenfels werden zusammengelegt

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Die Arbeitsagenturen Sangerhausen, Halle und Weißenfels werden bis zum Jahr 2023 zusammengelegt, und zwar zum Agenturbezirk „Sachsen-Anhalt Süd“ mit dem Hauptsitz in Halle. Er wird dann einer von insgesamt vier Agenturbezirken im Land sein. „Am Service für unsere Kunden ändert sich dadurch nichts“, sagt die Vorsitzende der Agentur für Arbeit in Sangerhausen, Martina Scherer. Sangerhausen werde dann zwar nur noch eine Geschäftsstelle und kein Hauptsitz mehr sein, aber sowohl die Dienststelle in Sangerhausen, als auch die in Eisleben und Hettstedt werden weiterhin als Anlaufpunkte für die Kunden bestehen bleiben.