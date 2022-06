Die AfD macht unter den Jugendlichen in Mansfeld-Südharz das Rennen

2.297 Kinder und Jugendliche haben bei der U18-Landtagswahl ihre Stimme abgegeben: Tierschutzparteien kommen in Mansfeld-Südharz sehr gut an.

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen - Heute ist internationaler Kindertag und wenn die Mädchen und Jungen tatsächlich wählen dürften, dann wäre das die CDU. Das ist das Ergebnis der U18-Landtagswahl des Kinder- und Jugendrings Sachsen-Anhalts. In einer Wahlsimulation standen für die Kinder in der vergangenen Woche wie bei der Landtagswahl 2021 auch 22 Parteien zur Auswahl. Insgesamt wurden 2.297 Wahlzettel ausgefüllt, davon 369 in den elf Wahllokalen in Mansfeld-Südharz.